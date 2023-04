Paris-Roubaix : Kasper Asgreen mènera la sélection de Soudal Quick-Step dans l’Enfer du Nord

Kasper Asgreen sera le leader de la formation Soudal Quick-Step lors de la 120e édition de Paris-Roubaix dimanche. Le 'Wolfpack' a dévoilé jeudi sa sélection pour l’Enfer du Nord.

Sur les pavés du nord de la France, Asgreen, 28 ans, tentera de confirmer sa bonne forme après sa 7e place acquise sur le Tour des Flandres dimanche dernier. Le Danois sera entouré de Tim Declercq, Yves Lampaert, Tim Merlier, Bert Van Lerberghe, le Français Florian Sénéchal et l’Italien Davide Ballerini. "Paris-Roubaix est une des courses les plus atypiques de la saison", a reconnu Tom Steels, le directeur sportif de Soudal Quick-Step.

"Rouler sur les pavés, c’est toujours spécial et je pense que nous avons l’équipe pour le faire. Kasper a montré au Tour des Flandres que sa forme s’améliore mais Yves a aussi montré par le passé que c’est une course qui lui convient. Florian est un des rares coureurs qui aime rouler sur les pavés et nous avons aussi Davide, Tim Declercq, Tim Merlier et Bert qui sont tous très forts pour ce genre de course. Roubaix est toujours une course animée et pleine de surprises. Nous prenons le départ avec une équipe solide et sommes motivés pour faire une bonne course." Le 'Wolfpack' n’a plus remporté Paris-Roubaix depuis 2019 et la victoire de Philippe Gilbert devant l’Allemand Nils Politt et Yves Lampaert.