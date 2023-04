Paris-Roubaix : Jumbo-Visma aura bien le nouveau système de pression des pneus, mais pas Wout van Aert

Ha, vous commencez à la sentir cette odeur ? Paris-Roubaix, ses pavés, sa poussière et… ses pneus crevés ! Eh oui, ces crevaisons à répétition dans les nombreux secteurs pavés de l’Enfer du Nord qui peuvent survenir à tout instant. Il faut bien avouer qu’entre la route et les pavés, les pauvres pneus et chambres à air ont bien du mal à suivre et que c’est un véritable casse-tête pour les équipes de trouver la pression idéale ! Mais il se pourrait bien que tout cela soit bientôt du passé…

On en parle depuis quelque temps déjà, un système d’ajustement de la pression des pneus est en train de voir le jour. Et l’équipe Jumbo-Visma de Wout van Aert en équipera certains de ses vélos dès dimanche à Paris-Roubaix. Christophe Laporte, Edoardo Affini et Dylan van Baarle en seront équipés. Ce qui devrait leur permettre de gagner pas mal de watts sur les différences surfaces et de limiter les crevaisons.

Lors d’A Travers les Flandres, Edoardo Affini avait déjà testé la technologie pour Jumbo-Visma et visiblement cela a dû être convaincant puisqu'ils vont remettre ça ce dimanche en course.

Le principe est assez simple, les coureurs (certains de l’équipe) disposeront d’un petit bouton sur leur guidon leur permettant d’ajuster la pression de leurs pneus tout en roulant, en fonction du revêtement sur lequel ils se trouvent.

L’an dernier, l’équipe DSM devait se munir de cette nouvelle technologie sur l’Enfer du Nord mais y avait finalement renoncé au dernier moment.

L’équipe néerlandaise pourrait encore frapper un grand coup et prouver une nouvelle fois qu’elle est à la pointe à tous les niveaux cette saison. Après la nutrition, les techniques d’entraînements, la Jumbo aurait aussi un coup d’avance du point de vue technologique. De quoi faire trembler un peu plus les autres équipes du peloton.