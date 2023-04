Paris-Roubaix Femmes : qui pourra priver Lotte Kopecky du doublé sur les pavés ? (Direct vidéo 15h15)

Lauréate du Tour des Flandres dimanche dernier, la Belge Lotte Kopecky (SD Worx) sera la grande favorite de la troisième édition de Paris-Roubaix Femmes, qui se déroule ce samedi entre Denain et Roubaix sur la distance de 145.4 kilomètres.

Lotte Kopecky a survolé le Ronde il y a six jours, et elle espère en faire de même sur les pavés de l'Enfer du Nord cet après-midi. Deuxième en 2022 (elle avait échoué à 23 secondes de la gagnante, l'Italienne Elisa Longo Borghini), la grande animatrice des Flandriennes cette saison (elle a remporté le Circuit Het Nieuwsblad, la Nokere Koerse et le Tour des Flandres) pourra compter sur une dream team SD Worx prête à se mettre à plat ventre pour elle.

La Belge devra toutefois se méfier des blocs Trek-Segafredo (Elisa Longo Borghini, Lucinda Brand, Elisa Balsamo...), Jumbo-Visma (Marianne Vos...) ou encore DSM (Pfeiffer Georgi...).

17 secteurs pavés, dont ceux de Mons-en-Pévèle et du Carrefour de l'Arbre, figureront au menu des participantes. Attention à l'indigestion !