Paris-Roubaix Femmes : la surprise Alison Jackson piège les favorites et éclate de joie sur le vélodrome, Kopecky 7e

La Canadienne Alison Jackson a décroché le plus beau succès de sa carrière à 34 ans ce samedi en empochant la 3e éditon de Paris-Roubaix Femmes devant l’Italienne Katia Ragusa et la Belge Marthe Truyen. Malchanceuse, Lotte Kopecky a dû se contenter de la 7e place.

Très active au sein d’une échappée d’une vingtaine de coureuses auxquelles les favorites de cette course ont laissé trop de latitude, Jackson a éliminé ses adversaires au fil des kilomètres.

La Canadienne de l’équipe EF a sans cesse alimenté cette offensive alors que derrière, la grande favorite du jour Lotte Kopecky se démenait pour revenir sur la tête de la course. La Belge, victorieuse du Tour des Flandres l’an dernier, a été la première à placer une attaque d’envergure à 50km de l’arrivée.

La dominatrice de cette première partie de saison a emmené un groupe d’une quinzaine de coureuses dans son sillage dont le duo de Trek-Segafredo Elisa Longo Borghini – Lucinda Brand (victorieuses des deux éditions précédentes). Un groupe qui a toutefois pris du retard à 37 km du but dans un secteur clé de la course. Longo Borghini a en effet dérapé et fait chuter toutes ses compagnes de route.

Kopecky – davantage retardée que ses adversaires – a mis du temps à revenir dans le coup. Elle a finalement pu revenir sur les poursuivantes grâce à un gros effort dans le Carrefour de l’Arbre.

Le groupe de favorites s’est ainsi rapproché rapidement à 10 secondes des échappées à 10 km du but. Persévérante Jackson a redonné vigueur au groupe de tête et permis à 7 coureuses (La Belge Marthe Truyen, les Françaises Eugénie Duval et Marion Borras, la Néerlandaise Femke Markus, la Polonaise Marta Lach, l’Italienne Katia Ragusa et la Canadienne Alison Jackson) de se disputer la victoire.

Plus véloce et résistante que les autres dans un sprint qui a vu Femke Markus chuter dans le vélodrome, Alison Jackson a ainsi pu décrocher la 8e victoire de sa carrière.

Supérieure à ses adversaires au sprint, Lotte Kopecky a dû se contenter de la 7e place après sa deuxième place de l’an dernier.