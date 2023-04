Paris-Roubaix femmes : la journée en Enfer de l'équipe Arkea vécue depuis le camion balai

C’est un visage méconnu, mais un maillon essentiel dans le cyclisme. Stéphane Bezault vit les courses à l’arrière du peloton. Son job ? Chauffeur du camion balai. "On voit les coureurs. Bon on n’est pas dans la course tout le temps, on n’est pas dans le feu de l’action mais il y a de l’action quand même. C’est vivant aussi l’arrière de la course.

Cela fait plus de 10 ans qu’il est au volant du camion balai sur Paris-Roubaix. Et pour la 3ème fois, il suit la course dames. "Les filles, elles veulent finir, c’est pareil, elles se battent aussi pour finir. Elles sont courageuses, elles veulent aussi toutes rejoindre le Vélodrome".

Départ de Denain. Direction Roubaix. Avec une grave chute avant même le premier secteur pavé. "Tu sens que ça commence à être nerveux là ? On approche du secteur…".

De la tension, de la nervosité, des cyclistes distancées… et déjà un abandon sur les premiers pavés. De la casse et des bobos. Journée de galère pour la formation Arkéa. Maurène Trégouët met aussi pied à terre. La Française de 19 ans est blessée et retrouve ses parents sur le bord de la route.

Stéphane Bezault est là pour donner un coup de main. "Tenez, son casque et ses lunettes. Le vélo, il est dans un autre camion balai mais on va le donner à son équipe à l’arrivée, ne vous inquiétez pas".

Roubaix est encore loin. Et l’équipe bretonne n’est pas au bout de ses peines… Amandine Fouquenet monte dans l’ambulance. Stéphane repart. Il grimpe dans son camion… et retrouve les 2 dernières cyclistes de la course. "Vous avez ce qu’il faut en eau, c’est bon ?"

Reste 4 secteurs pour Maryanne Hinault et Chloé Schoenenberger. Encore 20 bornes jusqu’au vélodrome. "Finir tranquillement, enfin façon de parler. Hors délai, pas classées mais elles pourront dire qu’elles ont fini Paris-Roubaix".

Finir à tout prix. Rejoindre le Vélodrome. 42 minutes après la gagnante. Malgré les chutes et la douleur. "J’ai des belles ampoules sur les mains. Puis j’ai été prise dans une chute alors je me suis ouvert avec le plateau au mollet, des petits hématomes mais c’est la course, c’est Paris-Roubaix", retrace Maryanne Hinault, coureuse Arkea.

Mais pas question de jeter l’éponge et de monter dans le camion balais de Stéphane Bezault. "Non, une course comme ça, il faut la terminer. C’était au mental parce que je vous avoue que les blessures faisaient très mal sur les secteurs mais je voulais finir. Paris-Roubaix, on le termine", affirme Maryanne Hinault.

"Ça reste Paris-Roubaix, c’est quand même mythique, les pavés, c’est chouette à vivre. C’est une course dure, même pour nous", conclut Stéphane Bezault.