ASO, l’organisateur de Paris-Roubaix, a dévoilé la liste des équipes conviées à participer à l’édition 2022 de l’Enfer du Nord. Quatre invitations ont été accordées. Deux d’entre elles reviennent à des équipes belges : Bingoal Pauwels Sauce WB et Sport Vlaanderen-Baloise.



Quick Step – Alpha Vinyl, Lotto-Soudal, Intermarché-Wanty Gobert (World Tour) et Alpecin-Fenix (parmi les trois meilleurs Proteams) étaient déjà assurées de leur place. Il y aura donc six formations noir-jaune-rouge sur les pavés du nord de la France en avril prochain. Soit une de plus que l’an dernier. Six sur 24 soit un quart du peloton.