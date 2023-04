Paris-Roubaix : 6 hommes et 6 femmes à tenir à l’œil sur les pavés de l’Enfer du Nord

Lotte Kopecky emmènera l’armada SD Worx samedi entre Denain et le Vélodrome André Pétrieux. Étincelante cette saison, elle aborde son grand objectif du printemps avec une confiance au zénith et sans la moindre pression. Victorieuse au Nieuwsblad, à Nokere et au Ronde, notre compatriote aura une énorme pancarte dans le dos.



Mais la version féminine de Paris-Roubaix est un territoire Trek-Segafredo. Deux éditions, deux victoires et quatre des six places sur le podium, la domination de la formation américaine est quasi totale. Elisa Longo Borghini, la tenante du titre, a digéré son Covid et arrive en forme. Lucinda Brand, ancienne championne du monde de cyclo-cross, a, également, tout pour briller sur les pavés.



L’incroyable palmarès (246 victoires sur route) de Marianne Vos ne renseigne pas (encore ?) de succès dans l’Enfer du Nord. La leader de Jumbo-Visma, 2e en 2021, a vu sa saison décalée suite à une opération. Elle arrive donc avec de la fraîcheur sur les pavés. Son forfait le matin même de la course l’an dernier a sûrement généré une frustration qu’elle voudra évacuer ce samedi.



On termine ce round up par deux "grosses cotes" : Teuntje Beekhuis (Jumbo-Visma) et Pfeiffer Georgi (DSM). La Néerlandaise, 17e et 14e des deux premières éditions, a visiblement trouvé la bonne formule pour rouler sur ces pavés si spécifiques. La Britannique, 9e en 2022, est dans la forme de sa vie et son tempérament offensif peut faire des merveilles dans cette course particulière. On aurait pu ajouter Emma Norsgaard (Movistar, 6e et 11e) mais sa condition est incertaine après sa chute aux Strade Bianche.