Paris-Roubaix : 20 ans après, le secteur pavé d'Haspres fera son retour sur le tracé de l'Enfer du Nord

Les organisateurs de Paris-Roubaix ont dévoilé vendredi le parcours de la 120e édition de l'Enfer du Nord, qui se déroulera le dimanche 9 avril sur 256,6 km, dont 54,5 km de pavés.

Parmi les 29 secteurs pavés au programme, celui d'Haspres (km 139,6), qui n'avait plus été emprunté depuis 2004, se retrouve à nouveau sur le tracé, qui reliera Compiègne au Vélodrome de Roubaix. "Longue de 1700 mètres, cette portion 'mal pavée', de l'aveu de Thierry Gouvenou, avait été associée en 2001 à l'apparition du secteur d'Haveluy, qui se présentera une douzaine de kilomètres plus loin. Il restera alors un long débat à mener, dans lequel les passages les plus attendus seront les secteurs 'cinq étoiles' où la sélection se durcit, à savoir la Trouée d'Arenberg (km 161,3), Mons-en-Pévèle (km 208) et le Carrefour de l'Arbre (km 239,5)", indiquent les organisateurs sur le site de l'épreuve. L'année dernière, c'est le Néerlandais Dylan Van Baarle qui s'était imposé à Roubaix, devant Wout van Aert et le Suisse Stefan Küng.

La 3e édition du Paris-Roubaix Femmes connaîtra aussi une modification du parcours. "Celle-ci se situe avant l’entrée sur les premiers secteurs pavés, mais pourrait peser sur les organismes à un moment ou à un autre de la course" expliquent les organisateurs. En effet, deux boucles distinctes ont été dessinées en début de programme et augmentent le kilométrage total de plus de vingt kilomètres et emmènent par ailleurs les coureuses sur des routes exposées au vent.