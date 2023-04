Paris-Roubaix 1923 : deux semaines après le Ronde, Henri Suter remporte l’Enfer du Nord et rentre dans l’histoire

"264 partants, 157 arrivants. Tel est le bilan de la plus ancienne course cycliste. Nous ne sommes pas de ceux qui se félicitent du nombre considérable des engagés de cette année. Si l’épreuve y a gagné en pittoresque, car le peloton d’une centaine d’hommes aux maillots neufs anima très joliment la route durant la première partie de la course, celle-ci y perdit beaucoup au point de vue de l’intérêt sportif. Une tentative de lâchage, nous l’avons bien vu dans la côte de Doullens, a beaucoup moins de chance de réussir quand une cinquantaine de gaillards solides et résolus peuvent se relayer pour donner la chasse aux fuyards. Et, dès Amiens, il était à peu près sûr que la course se jouerait à l’arrivée." explique le Miroir des sports le 5 avril 1923.

L’hebdomadaire poursuit un peu plus loin en abordant les soucis de la caravane des suiveurs. Un cycliste qui subit une crevaison doit virevolter entre les voitures, suiveurs, spectateurs à moto, pour rejoindre au bout de l’effort le peloton de tête. Un problème déjà soulevé par la presse en 1922 lors du Tour des Flandres. La légende Cyrille Van Houwaert a été victime d’un accident de la route, heurté par une voiture qui roulait à 70 km/h.