Paris-Roubaix 1922 : Premier triplé belge de l’histoire sur l’enfer du Nord, l’heure de gloire d’Albert Dejonghe

16 avril 1922. Paris-Roubaix bat déjà un record avant même le premier mètre de course. Les organisateurs du journal L’Auto se congratulent car 182 coureurs ont émis le souhait de participer à Paris-Roubaix. Un record pour cette épreuve qui fait de plus en plus partie des affiches de l’année, où peuvent s’affronter les trois grands pays du cyclisme : la France, l’Italie et la Belgique.

Il faut dire que du côté français, la course a le vent en poupe, boostée par un kilométrage un peu en dessous des normes de l’époque et le doublé franco-français des frères Pélissier en 1921. D’un point de vue sociologique, le souvenir de la grande guerre s’estompe peu à peu, les infrastructures sont remises en état. Le sport reprend pleinement ses droits et les organisateurs font tout pour proposer un parcours le plus correct possible pour la pratique du cyclisme professionnel.