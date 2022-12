Paris, Rio, Berlin : les trois villes où le vélotaf a le plus progressé ces trois dernières années

Rouler au coucher du soleil au bord de la plage de Copacabana, cela vous fait rêver ? Hé bien, c’est possible car une piste cyclable borne la célèbre plage, mais ce n’est qu’une partie de la réalité cycliste de Rio, car c’est avant tout une ville très vallonnée ! Selon l’application "Strava", le nombre de déplacements à vélo dans la deuxième plus grande ville du Brésil a pourtant augmenté de 62% entre 2019 et 2021.

Comment expliquer cette nette tendance à la hausse ? Notamment par le fait que Rio de Janeiro est une des villes pilotes du mouvement "Cycling Cities", "Villes Cyclables" en français. Cette organisation a pour but de faire pression et d’aider à la création d’itinéraires vélo plus sûrs, inclusifs et accessibles pour tous à travers le monde. 28 villes sont investies dans ce projet à travers le monde dont Istanbul, Bogota ou encore Glasgow. A l’horizon 2025, "Cycling Cities" souhaite participer à la création de 4000 kilomètres de pistes cyclables qui permettraient à 25 millions de personnes de rouler en toute sécurité autour de chez eux, contre seulement 9 millions de personnes en 2021 selon leurs chiffres.

Dans ce cadre-là, la municipalité de Rio a annoncé l’ajout de 160 kilomètres de pistes cyclables, portant ainsi le total à 618 kilomètres. Cependant, l’état des pistes existantes varie considérablement.