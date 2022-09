Paris, nouvelle place forte de l’art contemporain africain

Dans l’un des quartiers les plus chics de Paris, les conversations feutrées s’arrosent au champagne pour les invités d’un vernissage estival. En arrière-plan, des œuvres contemporaines africaines. La capitale française, longtemps à la traîne derrière Londres et New York, devient une place forte de l’art d’Afrique.

Le Béninois Dimitri Fagbohoun, élevé au Cameroun mais depuis des années dans l’Hexagone, est l’un des six artistes exposés. L’une de ses installations, neuf masques noirs entourant un cœur rouge hérissé de pics, domine l’assistance.

Il est "indéniable" que "de plus en plus d’artistes africains" sont présents "en France et dans les galeries parisiennes", affirme-t-il quelques semaines plus tard, interrogé par l’AFP dans son atelier situé près de Paris.

"Il faudrait être aveugle pour ne pas le constater", poursuit l’artiste, tout en retravaillant des agrandissements de photos prises durant la présence coloniale française. Derrière lui, des statues africaines traditionnelles qu’il a fortement relookées semblent le contempler.

"Il y a un boom de la scène africaine à Paris", opine Marc-Antoine Fortuné, ex-footballeur français devenu collectionneur d’art, rencontré au vernissage.