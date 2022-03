Paris-Nice - Wout van Aert reconnaît la supériorité de Fabio Jakobsen: "Il était plus fort"

Wout van Aert a terminé à la deuxième place du sprint de la deuxième étape de Paris-Nice derrière le Néerlandais Fabio Jakobsen lundi à Orléans. "Il mérite de gagner", a reconnu le champion de Belgique après la course.

Blessé au genou gauche après une chute, Van Aert a finalement pu reprendre la course sans encombre. "Il y a une chute devant moi, des gens ont freiné et je n'ai pas pu les éviter. Je me suis retrouvé par terre avant de m'en rendre compte. Cependant, ce n'est rien de plus que des éraflures", a assuré le coureur de Jumbo-Visma.

Dans le final, Wout van Aert a été parfaitement emmené par Christophe Laporte, qui reste maillot jaune, mais n'a rien pu faire face à la puissance de Jakobsen. "Christophe m'a parfaitement emmené mais j'étais à la limite. Fabio mérite de gagner, c'est le meilleur sprinteur du peloton actuellement. Nous avons fait une très bonne course avec l'équipe. Nous avons montré que nous étions au rendez-vous et que nous avons de bonnes affaires en vue du général pour Primoz Roglic."