Paris - Nice : Wout Van Aert en jaune mercredi soir ? Trois questions à Gérard Bulens

A l'issue de la troisième étape de Paris-Nice 2022, qui a vu la victoire de Mads Pedersen devant Bryan Coquard et Wout Van Aert, Rodrigo Beenkens a posé trois questions à son consultant Gérard Bulens.

Pedersen dans ce genre de sprint, quand Jakobsen n’est pas là, est au-dessus du lot sur ce Paris-Nice ?

Il a été très costaud, et il a été bien emmené par Alex Kirsch et par Jasper Stuyven qui a très bien manoeuvré dans le final. Dans un sprint en côte, il est très difficile à battre. On l’avait vu également sur l’Etoile de Bessèges. Il est à rajouter à la liste des coureurs capables de remporter un grand monument cycliste.