Paris-Nice : Wout van Aert chute, sans gravité, en début d'étape

Wout van Aert, épargné par les chutes depuis plus d'un an, a tâté le bitume dès le début de la deuxième étape de Paris-Nice, qui relie Auffargis à Orléans sur la distance de 159.2 kilomètres ce lundi.

Dès le quatorzième kilomètre de cette étape très nerveuse en raison du vent et des risques de bordures, le Champion de Belgique s'est retrouvé au sol avant de reprendre ses esprits et sa place dans le peloton... avant de rouler très fort et de provoquer des cassures dans le peloton.

Plus de peur que de mal, donc, pour WVA à quelques semaines de ses gros objectifs du printemps. "Wout va bien, c'est surtout son vélo qui a causé problème, a souligné son directeur sportif Grischa Niermann sur le site officiel de l'épreuve. On a dû le changer, mais on n'a aucune inquiétude !"

La dernière chute répertoriée de Wout van Aert remontait au Tour des Flandres 2020. Il s'était retrouvé dans un pré à plus de cent kilomètres de l'arrivée avant de terminer à la deuxième place derrière Mathieu van der Poel. Sa terrible chute sur le contre-la-montre du Tour de France, c'était en juillet 2019.