Paris-Nice – van Aert : "Cela faisait une éternité que je n’avais plus gagné"

Et van Aert a donc fait mieux que son équipier. Et pourtant la course a été compliquée à gérer : " C’était difficile de trouver le bon rythme. Il fallait gérer son effort pour en garder sous la pédale pour la fin. J’ai économisé de l’énergie dans les parties descendantes pour pouvoir aller à fond sur les parties montantes".

Pari réussi pour le coureur belge, qui endosse le jaune, mais qui n’a pas l’ambition de remporter la course au soleil : " J’espère porter le jaune jusqu’à ce que Primoz (Roglic) me le prenne. "