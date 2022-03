Paris-Nice : Triplé Jumbo-Visma en surclassement sur la 1ère étape, Laporte vainqueur devant Roglic et Van Aert

Quelle démonstration de l’équipe Jumbo-Visma sur la première étape de Paris-Nice. L’équipe Néerlandaise s’est emparée de toutes les places sur le podium grâce à une offensive fulgurante qui a laissé tous ses rivaux de marbre sur la dernière ascension du jour. La victoire est finalement revenue à Christophe Laporte.

Le Français et ses équipiers Primoz Roglic et Wout van Aert ont en effet sorti tout le monde de leurs roues dans la Côte de Breuil-Bois-Robert (1,2 km à 6,9%) à 6 km de l’arrivée. Seul Zdenek Stybar (Quick Step) a tenté de leur résister, en vain. Les trois hommes ont basculé avec une belle avance et se sont relayés jusqu’à l’arrivée.

Roglic et van Aert ont alors laissé leur équipier français l’emporter (et prendre des bonifications) devant son public. Le Slovène a pris la 2e place devant le Champion de Belgique.