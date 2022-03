Paris-Nice : Thomas De Gendt à l'attaque, une troisième étape taillée pour Wout van Aert ? (LIVE vidéo 14h15)

Entre bordures et coups de force, les deux premières étapes de Paris-Nice nous ont réservé un beau spectacle. Mardi, la 3e étape de la Course au Soleil dispose du profil pour assister à un nouveau final ouvert à de multiples scénarios. Les premiers instants de la course sont à suivre ici-même en direct commenté alors que le direct vidéo sera disponible à partir de 14h15.

Les coureurs devront se farcir 191 km entre Vierzon et Dun-le-Palestel. Un parcours scindé en deux avec les 100 premiers kilomètres complètement plats et les 90 suivants très accidentés.

Si le tracé ne comprendra plus aucun passage de plat, les ascensions à franchir sont loin d’être insurmontables pour les hommes les plus véloces du peloton. Les pourcentages de la Côte d’Eguzon (2,3km à 4%), de la Côte de Crozant (2,1 km à 4,4%), de la Cöte de Peyroux (2,5km à 5,5%) et du rampaillon final qui se termine sur la ligne d’arrivée (2,1 km à 3,3%) sont relativement accessibles.

Un menu qui semble taillé sur mesure pour un coureur explosif comme Wout van Aert. Parviendra-t-il à concrétiser au terme de la journée ? Réponse sur Tipik et Auvio.