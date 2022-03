Paris-Nice : suivez la 1ère étape en direct vidéo, tentatives de bordure (LIVE vidéo)

La 80e édition de Paris-Nice s’élance ce dimanche de Mantes-la-Ville dans les Yvelines. Les 159,8 kilomètres de la première étape ne souriront pas nécessairement aux sprinters. Les bosses qui vont se succéder dans les 30 derniers kilomètres pourraient inspirer les puncheurs. Une course à suivre en direct vidéo dès 15h10.



ASO, l’organisateur, ne s’en cache pas. "L’objectif est une fois de plus de ne pas rendre la partie trop facile aux sprinters et les zones exposées au vent du côté d’Houdan devraient permettre de favoriser les escarmouches tandis que le raidillon de Breuil Bois Robert, à 6 km de l’arrivée, paraît idéal pour les puncheurs ambitieux".



Si certains décident de profiter de ces rampes, on peut donc plus s’attendre à un sprint en petit comité qu’à un sprint massif. Wout Van Aert , qui découvre la Course au Soleil, pourrait trouver un terrain qui convient à ses qualités.



Les candidats à la victoire finale (Roglic, Schachmann, Quintana, Almeida, Yates,…) devront en tout cas être attentifs.