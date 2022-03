Paris-Nice, septième étape : Thomas De Gendt dans l'échappée, direction le col de Turini (LIVE vidéo 13h05)

Le Français Mathieu Burgaudeau a remporté vendredi la 6e étape de Paris-Nice entre Courthézon et Aubagne. Le coureur de l'équipe TotalEnergies s'est imposé devant Mads Pedersen et Wout van Aert alors que Primoz Roglic a conservé son maillot de leader.

Après une journée plutôt tranquille et sans attaque, le coureur de Jumbo-Visma peut s'attendre à une 7e étape plus mouvementée ce samedi avec une arrivée au sommet du col de Turini, une ascension de 14,9 kilomètres à 7,3%. Le Slovène va devoir batailler s'il veut une nouvelle fois conserver sa première place au classement général. Au terme de la 6e étape, Roglic compte 39 secondes d'avance sur Simon Yates (BikeExchange-Jayco) et 41 sur Pierre Latour (TotalEnergies).

Suivez la 7e étape de Paris-Nice en direct vidéo et commenté ce samedi.