Paris-Nice : Sébastien Grignard dans l'échappée, les baroudeurs contrôlés par le peloton (LIVE vidéo)

Au lendemain de la victoire de l’Américain Brandon McNulty (Team UAE Emirates) à Saint-Sauveur-de-Montagut, le peloton de Paris-Nice s'apprête à aborder la sixième étape de la Course au Soleil, la plus longue de cette édition : 213.6 kilomètres entre Courthézon et Aubagne.

Au menu, un parcours très accidenté, avec cinq côtes répertoriées, de deuxième ou de troisième catégorie. Voilà qui devrait plaire aux baroudeurs ! Retrouvez notre direct commenté dès le départ qui sera donné à 10h50, avant notre direct vidéo qui débutera, comme chaque jour, à 14h15.

Jeudi, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) s'est emparé du maillot jaune de leader aux "dépens" de son coéquipier Wout van Aert, vainqueur du contre-la-montre la veille. Dans la montagne, le phénomène belge n'a pas cherché à défendre sa tunique et a cédé plus de 24 minutes, comme les autres sprinteurs présents dans le "gruppetto".