Paris-Nice: Schachmann, double tenant du titre, et O'Connor non partants pour le chrono

Le double vainqueur sortant de Paris-Nice, l'Allemand Maximilian Schachmann, a déclaré forfait avant le contre-la-montre de la 4e étape, mercredi à Montluçon, a annoncé son équipe Bora. L'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën), qui présente un état grippal, a lui aussi renoncé à poursuivre la course.

Schachmann a peiné à plusieurs reprises depuis le départ de la course dont il occupait la 47e place après trois étapes, à 2 min 22 sec du leader Christophe Laporte.



Le coureur allemand, qui est âgé de 28 ans, a gagné les deux dernières éditions de Paris-Nice.

L'Australien Ben O'Connor (AG2R Citroën) souffre lui d'un état grippal et a également renoncé à prendre le départ de la quatrième étape. O'Connor s'est classé quatrième du dernier Tour de France.



"Il est fiévreux et son état ne lui permet pas de poursuivre une épreuve aussi exigeante que Paris-Nice", a déclaré le patron de l'équipe française, Vincent Lavenu. "C'est un coup dur car, depuis le départ, Ben avait démontré une belle forme et de solides ambitions pour le classement général".

L'Australien était passé au travers des chutes et des bordures dans la deuxième étape menant à Orléans. Il occupait la 11e place du classement général.