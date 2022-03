Paris-Nice : Quick-Step mise avant tout sur les sprints de Jakobsen, Vansevenant et Lampaert dans la sélection

Fabio Jakobsen pour les sprints et Mauri Vansevenant dans la montagne seront les principaux atouts de l’équipe Quick-Step Alpha Vinyl sur Paris-Nice (6 au 13 mars). La formation belge vient en effet de dévoiler sa sélection de sept coureurs qui comprend également les Belges Iljo Keisse et Yves Lampaert ainsi que les Danois Michael Morkov, le Français Florian Sénéchal et le Tchèque Zdenek Stybar.

Course idéale pour préparer les Classiques printanières et pour voir les hommes de général déjà à l’œuvre, Paris-Nice reste toujours un rendez-vous important dans la saison. "Ce n’est pas une course facile. On attend du mauvais temps et du vent la semaine prochaine, mais cela n’impactera pas notre motivation", a prévenu Tom Steels, directeur sportif de l’équipe belge.

"Nous avons une équipe capable de contrôler la course sur le plat et préparer le terrain pour les sprints de Fabio Jakobsen. Ce sera notre principal objectif", explique-t-il à propos du Néerlandais qui a mis les deux premières étapes de l’épreuve dans le viseur (même si la première reste plutôt exigeante pour les sprinters dans le final).

Mauri Vansevenant, 2e à la Faun-Ardèche Classic le week-end dernier, aura carte blanche pour les étapes accidentées et de montagne. "Mauri vient ici sans pression. Il a un rôle libre et on va voir comment ça va se passer pour lui", a précisé Steels, protégeant le jeune et prometteur belge (22 ans).