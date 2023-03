Paris-Nice : Pogacar fait coup double et assomme Vingegaard à La Loge des Gardes

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s’est imposé dans la 4e étape de Paris-Nice. Victoire et maillot jaune, le Slovène a fait coup double au sommet de la Loge des Gardes. Il a surtout asséné un grand coup sur la tête de Jonas Vingegaard, son grand rival pour la victoire finale.



On attendait beaucoup de la première confrontation en cote entre les deux derniers vainqueurs du Tour de France. On n’a pas été déçu. La journée a été très animée dans le peloton. Entre accélération dans la plaine, le tempo élevé dans les premières difficultés, l’échappée n’avait aucune chance.



Mais c’est dans la dernière ascension que le duel a vraiment commencé. Vingegaard a été le premier à se dresser sur les pédales à 4 kilomètres du sommet. La réponse de Pogi a été immédiate. Le Slovène a dégainé à son tour quelques minutes plus tard. Mal placé, le Danois a fait le forcing pour revenir dans la roue de son rival. Avant d’abdiquer. Pogacar, revenu sur David Gaudu, s’est montré le plus costaud au sprint.



Il décroche déjà son son sixième bouquet de la saison. Mais surtout, Pogacar frappe un grand coup au Général. Il s’empare du maillot jaune et fait un peu le ménage. Gaudu, qui a eu le bon goût d’anticiper, est deuxième à 10 secondes. Vingegaard pointe à 44 secondes. Adam Yates, 4e à 56 secondes, est le dernier coureur dans la minute.