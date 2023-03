Paris-Nice : Olav Kooij se montre le plus véloce dans la 5e étape, Merlier 3e

Olav Kooij a remporté au sprint la cinquième étape de Paris-Nice à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Le jeune sprinter de Jumbo-Visma a devancé Mads Pedersen et un Tim Merlier, très impressionnant dans les derniers mètres mais mal placé au moment de lancer son effort. Tadej Pogacar garde le maillot jaune.



>>> Le classement de la 5e étape

>>> Les classements après la 5e étape



A 21 ans, l’une des pépites annoncées du sprint mondial, décroche déjà la 16e victoire de sa carrière. "La plus belle jusqu’à maintenant", savoure le Néerlandais. La 10e de l’équipe Jumbo-Visma cette saison. Très régulier depuis le début de saison (six Top 4, dont deux à Paris-Nice), Kooij est récompensé de sa ténacité.



Jonas Gregaard (UnoX) s’est glissé dans l’échappée pour conforter son maillot de meilleur grimpeur en compagnie de Sandy Dujardin (TotalEnergies). Une fois les points pris il s’est relevé et a laissé le Français seul en tête. Il a été repris par le peloton à 88 kilomètres de la ligne.



La journée a été tranquille pour les coureurs du classement. Même si David Gaudu a profité du sprint bonification au sommet du Col de Devès pour "gratter" quatre secondes à Tadej Pogacar. Le Français de Groupama-FDJ revient donc à six secondes du Slovène au Général. "J’ai commis une erreur dans ce sprint", a-t-il reconnu après l’arrivée.