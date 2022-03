Paris-Nice : Mathieu Burgaudeau résiste héroïquement aux sprinteurs et remporte la 6ème étape

Mathieu Burgaudeau a remporté la 6ème étape de Paris-Nice, 213,6 km entre Courthézon et Aubagne. Le coureur français de l’équipe TotalEnergies a attaqué avec audace dans le final et résisté au retour du peloton et des sprinteurs. Il devance de justesse Mads Pedersen et Wout van Aert. Primoz Roglic conserve son maillot jaune de leader.

Six coureurs ont constitué la traditionnelle échappée matinale : Sébastien Grignard (BEL, Lotto Soudal), Johan Jacobs (SUI, Movistar), Yevgeniy Fedorov (KAZ, Astana), Julius van den berg (P-B, EF Education-EasyPost), Victor Koretzky (FRA, B&B Hotels-KTM) et le porteur du maillot de meilleur grimpeur Valentin Madouas (FRA, Groupama-FDJ). Un groupe qui va se réduire au fur et à mesure des difficultés. Sébastien Grignard est le premier à lâcher, à un peu plus de 50 km de l’arrivée.

Dans le Col de l’Espigoulier (11 km à 4,4%), la dernière difficulté répertoriée de la journée, le groupe de tête éclate. Le duo Victor Koretzky-Johan Jacobs est le plus costaud. Les deux coureurs reçoivent l’aide de Matthew Holmes (GBR, Lotto Soudal) qui sort du peloton et opère la jonction. Il vise les points du classement du meilleur grimpeur.

Le trio bascule en tête au sommet du dernier col, mais il est ensuite repris dans la descente. Il reste une petite trentaine de kilomètres et Søren Kragh Andersen (DAN, Team DSM) décide de faire la descente à fond. Il prend quelques risques et creuse un écart mais l’équipe Trek-Segafredo prend les choses en mains dans le but d’amener Mads Pedersen (DAN, Trek-Segafredo) au sprint.

À une dizaine de kilomètres de l’arrivée, Mathieu Burgaudeau (FRA, TotalEnergies) profite d’une pente non répertoriée pour s’isoler en tête. Le jeune coureur français prend quelques secondes d’avance et profite de la désorganisation des équipes de sprinteurs pour maintenir un écart.

Le final est palpitant et Mathieu Burgaudeau parvient à conserver quelques mètres d’avance sur les sprinteurs du peloton. Il devance Mads Pedersen et Wout van Aert (BEL, Jumbo-Visma). À 23 ans, il s'offre sa toute première victoire chez les professionnels.

Après une journée plutôt tranquille et sans attaque, Primoz Roglic (SLO, Jumbo-Visma) conserve le maillot jaune de leader avant l’étape reine de samedi.