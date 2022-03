Paris – Nice : les sprinteurs sont attendus sur la 2e étape (LIVE vidéo et commenté 14h10)

Après l’incroyable démonstration de l’équipe Jumbo-Visma sur la première étape de Paris-Nice, les sprinteurs sont attendus au tournant ce lundi, lors de la 2e étape entre Auffargis et Orléans.

Au programme, 159.5 kilomètres et deux bosses de 3e catégorie, la côte des 17 tournants et la côte de Choisel, qui devraient profiter aux coureurs les plus rapides… sauf si le vent s’en mêle. Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl), victorieux à cinq reprises cette saison, est évidemment l’homme à surveiller de près. À moins que Wout van Aert ne nous réserve une surprise ?

La course est à suivre en direct vidéo dès 14h10 sur Tipik.