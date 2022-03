Paris-Nice, huitième étape : Le Col d'Èze, juge de paix de la dernière étape (LIVE vidéo 15h10)

Privé de victoire finale sur Paris-Nice il y a un an à cause d'une chute dans la dernière étape (il avait remporté trois étapes et était solide leader), Primoz Roglic (Jumbo Visma) parviendra-t-il cette fois à remporter la Course au Soleil dimanche à Nice ? Réponse en direct commenté dès 14H, puis en direct vidéo à partir de 15h10 !

Au menu de la huitième et dernière étape qui sera disputée entre Nice et Nice, 115.6 kilomètres et un profil qui devrait convenir aux baroudeurs. Quant aux derniers adversaires du Slovène dans la lutte pour la victoire finale, c'est sur les pentes du Col d'Èze, situé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, qu'ils devront tenter de surprendre Primoz Roglic.