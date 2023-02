Paris-Nice : Egan Bernal, blessé, n’arbitrera pas le duel entre Pogacar et Vingegaard

Le Colombien Egan Bernal (INEOS Grenadiers) ne prendra pas le départ de Paris-Nice, une course à étape du WorldTour, en raison de son problème de genou. Le directeur de son équipe, Rod Ellingworth, l’a annoncé vendredi lors d’une conférence de presse.

Depuis une chute au Tour de San Juan fin janvier, Bernal connaît une nouvelle situation délicate. Le Colombien de 26 ans a terminé quatrième de l’étape reine de San Juan, mais a abandonné la course le lendemain en raison de douleurs au genou. Dans la foulée, Bernal a aussi dû renoncer au Tour d’Andalousie (15 au 19 février). Le prochain objectif était de reprendre à Paris-Nice (5 au 12 mars), une course que Bernal a remportée en 2019. Malheureusement pour l’ancien vainqueur du Tour de France et du Tour d’Italie, il va falloir encore un peu attendre. "Egan ne participera pas à Paris-Nice. Et il est difficile de savoir quand il courra à nouveau" a expliqué Ellingworth. Cependant, selon le directeur de l’équipe, il n’y a aucune raison de paniquer : "Nous ne sommes pas inquiets. Cela n’a rien à voir avec son accident de l’année dernière. Egan est tombé sur son genou à San Juan. Ce genre de choses prend du temps. On ne peut pas vraiment fixer de délai. Il est en train de se remettre sur pied, même s’il est évidemment déçu de ne pas courir en Europe pour le moment. Egan est tellement ambitieux qu’il faut parfois le ralentir".