Paris-Nice : Brandon McNulty brille sur la 5e étape, Wout van Aert distancé, Primoz Roglic nouveau leader

McNulty bascule en tête et s’impose dans cette cinquième étape de Paris-Nice. Le vainqueur de l'Ardèche Classic fin février dans le même département a enlevé le cinquième succès de sa carrière, le troisième de la saison. Les trois autres rescapés de l’échappée, Matteo Jorgenson (Movistar), Franck Bonnamour (B&B Hotels) et Harm Vanhoucke se disputent la deuxième position. Celle-ci revient à Bonnamour, devant Jorgenson et Vanhoucke.

Arrivé au sein du peloton, ou plutôt de ce qu'il en reste, environ quinze coureurs, à pratiquement six minutes, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'empare du maillot de leader, le piquant à son équipier van Aert. Le coureur belge n'ambitionnait pas spécialement cette tunique sur la course à étapes. "Travail fini pour Wout, qui épargne de l'énergie pour les choses à venir", a tweeté son équipe dans la foulée. Roglic compte 39 secondes d'avance sur Simon Yates (BikeExchange - Jayco) et 0:41 sur Pierre Latour (TotalEnergies). Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl), 16e, est le meilleur coureur belge au général. Il compte 2:56 de retard sur le leader.

Vendredi, la 6e étape, la plus longue de l'épreuve, relie Courthézon (Vaucluse) à Aubagne (Bouches-du-Rhône) sur 213,6 kilomètres avec le col de l'Espigoulier à l'entrée des 30 derniers kilomètres.