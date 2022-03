Paris-Nice : Avec six podiums en huit étapes, Wout van Aert a brillé sur la "Course au Soleil"

Pas de doute ! Le Belge Wout van Aert est déjà bien en jambes... A l’image de son équipe. La solide armada Jumbo Visma.

Dès le 1er jour de course, la formation néerlandaise marque les esprits. Triplé à l’arrivée. Victoire et maillot jaune pour Laporte qui s’impose devant Roglic et Van Aert.

Le lendemain, le champion de Belgique chute sur la route d’Orléans... Rien de grave ! L’Anversois teste sa pointe de vitesse. 2ème de la 2ème étape. Van Aert est seulement devancé par Fabio Jakobsen.

Mardi, nouveau sprint massif, nouveau podium de van Aert. L’arrivée est en légère montée... Pedersen est le plus costaud. Le Belge coince un peu et franchit la ligne en 3ème position.

A Montluçon, nouvelle démonstration. L’équipe Jumbo écrase le chrono. Wout van Aert devance ses équipiers, Roglic et Dennis. 2ème triplé en 4 jours pour la formation néerlandaise. Van Aert fait coup double !

Paris-Nice n’est pas un objectif. Le Belge prend le maillot mais ne le défend pas ! L’Anversois laisse filer et perd plus de 24 minutes dans la 5ème étape. Il cède le maillot jaune à son équipier Primoz Roglic.

Le Belge roule à la carte, choisit ses étapes et claque encore un podium à Aubagne. Le peloton échoue sur les talons du jeune Burgaudeau. Van Aert, 3ème, signe son 5ème podium dans cette édition de Paris-Nice.

Une course complètement dominée par Jumbo Visma. L’équipe néerlandaise a porté le maillot jaune de bout en bout. 3 leaders successifs, 3 victoires d’étape. Comme au sommet du col de Turini où Roglic s’impose en costaud. Van Aert lève encore le pied...

Mais dans la dernière étape, l'Anversois se met à plat ventre pour son leader. Roglic, attaqué par Simon Yates dans le col d'Eze doit s'accrocher. Enorme travail de Van Aert ! Il limite la casse et permet à Roglic de sauver son maillot jaune... Yates s'impose à Nice avec 9 secondes d'avance. Van Aert est 2ème... Roglic peut remercier le Belge pour cette victoire à Paris-Nice.