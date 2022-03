Paris-Nice : 18 coureurs jettent l'éponge avant le départ de la 5e étape

Le peloton de la 80e édition de Paris-Nice sera résolument plus ténu jeudi au départ de la 5e étape à Saint-Just-Saint-Rambert. Outre Tom Van Asbroeck, victime d'une infection respiratoire, les Belges Yves Lampaert et Amaury Capiot ne ponctueront pas la course au soleil.

Lampaert souffre d'une sinusite et, après consultation avec le médecin de l'équipe Quick-Step Alpha Vinyl, a décidé de se retirer afin d'optimiser son rétablissement en vue des prochaines courses. Le Wolfpack a aussi perdu le Tchèque Zdenek Stybar.

Souffrant, Amaury Capiot ne prendra pas non plus le départ, a annoncé son équipe française Arkéa Samsic.