Paris n'est pas la plus belle ville du monde, et c'est la science qui le dit !

Les destinations où vivre à sa retraite, celles à la meilleure qualité de vie, celles où l'on mange mieux sinon où on s'amuse le plus... Les classements pour repérer ce qui se fait de mieux en matière de tourisme ne manquent pas.

Quant à citer les plus belles du monde, cela devrait relever du challenge pour une raison évidente de subjectivité. Pourtant, quand on fait confiance au nombre d'or, on découvre qu'il existe bien des destinations parfaites, d'un point de vue esthétique. Et ce n'est pas Paris...

Première destination touristique au monde

Façade en pierre de taille qui doit sa rigueur et son esthétique au style haussmannien, harmonie des bâtiments historiques qui séduit les couples d'amoureux lorsque vient la nuit... Première destination touristique au monde, Paris n'est pourtant pas la plus esthétique, quand on applique le nombre d'or, ou "golden ratio" en anglais. Une proportion définie en géométrie qui régit le rapport harmonieux entre les parties et le tout.

Les scientifiques utilisent cette donnée identifiée sous la forme 1,61803398875 ou 1:1.618 pour définir ce qu'il y a de plus beau, que ce soit dans les domaines de l'art, de la nature, des fleurs, mais aussi de la beauté (souvenez-vous de ce classement établi par un chirurgien britannique du Centre for Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery de Londres qui désignait la top modèle Bella Hadid comme la plus belle femme du monde).

Même en tourisme, on pourrait faire confiance à la science afin de décréter que telle ou telle destination est la plus jolie. Il s'agit bien sûr de s'en remettre à l'architecture pour désigner si une ville est esthétiquement belle. Et force est de constater que les codes haussmanniens n'ont rien d'harmonieux. La ville de l'amour n'apparaissant qu'à la douzième place de ce classement élaboré par Online Mortgage Advisor, un spécialiste britannique en conseils immobiliers. Les prises de vues publiées sur Google Street View ont d'abord permis d'étudier les courbes et les lignes des rues et des principaux monuments afin de définir des proportions. Les données ont ensuite été comparées au fameux nombre d'or pour établir un top 25.

Hasard ou coïncidence de cette étude menée par un pure player britannique, nombre de destinations au royaume de Sa Majesté Elizabeth s'invitent dans les résultats, de Liverpool jusqu'à Edimbourg. C'est même une ville du Cheshire, à l'entrée du Pays de Galles, Chester, qui remporte la mise, avec une note quasi parfaite de 83,7%.

Venise est deuxième du classement international grâce à un score s'approchant à 83,3% du "golden ratio". Londres est derrière, avec des proportions qui matchent à 83%. Rome suit à 82%, puis Barcelone à 81,9% et Prague à 78,7%. Il faut attendre la neuvième position pour enfin trouver une destination française. Et la lauréate est Bordeaux (75,3%).