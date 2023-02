Paris, la capitale de l'amour

Le film est structuré autour de grandes périodes : le Second Empire et la Commune, la Belle Époque et la Grande Guerre, les Années Folles et la crise de 1929, l’Occupation et la Libération, les Trente Glorieuses et Mai 68.

Chacune de ces périodes associe un temps faste, lumineux, spectaculaire à un temps de crise, sombre, conflictuel. Ces deux facettes sont indissociables, et l’une permet de comprendre l’autre : l’histoire de Paris est mouvementée, et son mythe s’est souvent heurté aux réalités sociales et politiques. Ses ambiguïtés ont pu être intenables, par exemple sous l’Occupation. L’association des deux facettes offre alors un contre-champ au mythe d’un Paris éternellement festif et amoureux, et permet d’en explorer des aspects plus méconnus et inattendus.

Des demi-mondaines du Second Empire qui paradaient le jour sur les Champs-Elysées et le soir à l’opéra Garnier, aux amours de Juliette Gréco avec Miles Davis dans le Saint-Germain-des-Prés de l’après-guerre, en passant par la liberté amoureuse des artistes des Années folles et les romances clandestines sous l’Occupation.

"Paris romantique, Paris érotique" un documentaire de Mathilde Damoisel à voir dans "Le temps d'une histoire" le vendredi 10 février à 22h45 sur la Une.