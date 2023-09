Paris Jackson, la fille de Michael Jackson, s’est vu reprocher de ne pas avoir célébré en ligne l’anniversaire de son père. Elle a même reçu des menaces de mort.

La musicienne s’est exprimée sur les réseaux sociaux en début de semaine pour évoquer le harcèlement dont elle a fait l’objet de la part des super-fans de Michael Jackson. Elle a été vertement critiquée après avoir choisi de ne rien publier en ligne à l’occasion de ce qui aurait été le 65e anniversaire du Roi de la Pop.

Elle a expliqué que lorsque son père était en vie, il détestait que l’on fête son anniversaire.

"Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de mon père, et lorsqu’il était en vie, il détestait que l’on fête son anniversaire", explique-t-elle dans la vidéo, postée mardi 29 août. "Il ne voulait pas qu’on lui souhaite un joyeux anniversaire, qu’on le fête, rien de tout cela. En fait, il ne voulait même pas que nous sachions quand il fêtait son anniversaire".

"Mais il est arrivé que je ne poste rien pour l’anniversaire de mon père et que les gens perdent la tête", a-t-elle ajouté. "Ils vont jusqu’à me dire de me tuer. "

"Ils mesurent mon amour pour mon propre père en fonction de ce que je poste sur Instagram", a-t-elle poursuivi, expliquant également qu’au lieu de poster en ligne, elle a décidé de commémorer l’anniversaire de son défunt père en se produisant sur scène.

La séquence filmée par des fans la montre sur scène lors d’une première partie d’Incubus à l’amphithéâtre Las Colonias Park dans le Colorado, mardi. "C’est l’anniversaire de mon père", commence-t-elle en s’adressant au public. "Il a mis 50 ans de sang, de sueur et de larmes, d’amour et de passion dans ce qu’il a fait, pour que je puisse me tenir sur scène devant vous et crier dans un micro. Je lui dois tout".

Paris Jackson a ensuite dit aux fans que s’ils insistaient pour célébrer l’anniversaire de son père, ils devraient le faire d’une manière qu’il aurait davantage appréciée.

"Il y a toujours moyen de s’impliquer dans la sensibilisation au changement climatique, de faire des choses pour l’environnement, de militer pour les droits des animaux", a-t-elle déclaré. "Ce sont des choses qu’il aimait et qui l’intéressaient beaucoup. Je ne peux pas parler pour lui, mais je suis sûre qu’il aurait adoré cela. "