Paris Impasse, Karin Borghouts, au Musée de la Photo à Charleroi.

Karin Borghouts est née à Kapellen, en 1959. Elle a étudié la peinture et la sculpture avant de découvrir et de pratiquer la photographie. Le regard sur l’architecture et l’urbanisme est aiguisé par sa formation première. Photographe d’architecture, elle est un artiste constructeur ; les lignes droites et fuyantes, les formes et les volumes géométrisent l’image. Le compas dans l’œil, elle architecture sa perception en arpentant l’espace. Elle photographie bâtiments et sites dans l’espace public. Depuis 2011, elle documente la rénovation du Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers. En 2012, elle réalise le projet The House. Elle photographie les intérieurs calcinés de sa maison d’enfance qui avait subi un incendie. L’humain absent physiquement, sa présence est latente dans les lieux habités.