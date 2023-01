Paris : hommage des femmes kurdes aux militants assassinés il y a 10 ans

"Continuer leur lutte et leurs rêves": brandissant des œillets rouges, plusieurs centaines de femmes kurdes défilent en silence dans Paris en hommage aux militants assassinés dans la capitale française il y a 10 ans et fin décembre, avec le sentiment d’une histoire "qui se répète".

Sous la pluie, en tête de cette marche blanche, six femmes portaient des photos des six Kurdes – dont quatre femmes – assassinés en plein Paris à dix ans d’intervalle. Le cortège, majoritairement composé de femmes, était hérissé d’œillets rouges brandis par les manifestantes, le visage fermé, certaines émues aux larmes et se réconfortant les unes les autres. Brisant parfois le silence, certaines scandaient avec colère "Femme, vie, liberté !", slogan rendu célèbre dans les récentes manifestations en Iran.

Dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013, trois militantes du Parti des travailleurs du Kurdistan – Sakine Cansiz, 54 ans, l’une des fondatrices du PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara comme par l’Union européenne -, Fidan Dogan, 28 ans et Leyla Saylemez, 24 ans – étaient tuées de plusieurs balles dans la tête dans l’enceinte du Centre d’information du Kurdistan (CIK) situé rue La Fayette, dans le Xe arrondissement de Paris. Et le 23 décembre dernier, Abdurrahman Kizil, Mir Perwer, un chanteur kurde réfugié politique et Emine Kara, responsable du Mouvement des femmes kurdes en France, militante depuis plus de 30 ans et ayant combattu l’Etat islamique en Syrie, ont été assassinés par arme à feu dans une attaque contre le Centre culturel kurde (CCK), également dans le Xe arrondissement.