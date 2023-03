Paris Hilton sort ses mémoires et on ne rit plus

À la sortie de son documentaire en 2020, This Is Paris, Paris Hilton avait commencé à montrer une autre facette d’elle-même, plus réelle, en faisant des révélations sur une période sombre de son adolescence. Diagnostiquée TDAH lorsqu'elle était enfant, elle profite déjà à fond des soirées de Manhattan à 16 ans, et alors qu’elle a déjà été renvoyée de plusieurs écoles, ses parents décident de l’envoyer dans un institut privé et très cher pour la remettre sur "le droit chemin."

De la Provo Canyon School, qu’elle appelle "camps de torture pour enfants", elle disait alors: "Du moment où je me réveillais au moment où je me couchais, on me criait dessus toute la journée, on me hurlait au visage, de la torture continue. Le personnel disait des choses terribles. Ils me faisaient constamment me sentir mal, ils me maltraitaient. Je pense que leur objectif était de nous casser. Ils étaient violents physiquement aussi, ils nous tapaient, ils nous étranglaient. Ils voulaient que les enfants aient peur, qu’ils aient si peur qu’ils obéissent." Et elle s’était ensuite battue pour défendre un projet de loi qui réglementerait le fonctionnement des institutions face au Sénat de l’État de l’Utah.