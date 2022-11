Paris Games Week : l'édition 2022 revient enfin !

Des selfies devant l’entrée de la "Paris Games Week" pour déjà immortaliser, à peine arrivé, un plaisir retrouvé : après l’annulation de deux éditions en raison de la pandémie, le principal salon français consacré aux jeux vidéo a renoué mercredi avec son public à Paris.

Dès l’ouverture à 08h30, les premiers visiteurs, en grande majorité des adolescents, se sont rués sur les stands des différents éditeurs (Ubisoft, Bandai Namco, Capcom, Sega…) pour tester les nouveautés de la fin d’année.

A l’image de Tiago, 10 ans, vêtu d’un déguisement Pikachu pour sa première visite à la Paris Games Week, parti directement avec son grand frère Alexis, 12 ans, s’essayer à "Just Dance 2023", sous le regard bienveillant de leurs parents, Jeremy et Irène Serra.

"Nous sommes venus de l’Aveyron, nous avons pris le train pour passer quatre jours à Paris et rester sur le salon jusqu’à samedi", confient-ils à l’AFP. "Just Dance, c’est un jeu un peu à part où on peut danser (en vrai) avec d’autres personnes. C’est plus sympa que tout seul derrière son écran", ajoutent-ils.