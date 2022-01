"Paris-Briançon" de Philippe Besson, un roman sociologique à suspense, teinté d’humanité

Ce nouveau livre de Philippe Besson, après Le dernier enfant, cartonne en librairie. Un tel engouement peut s’expliquer entre autres par la mécanique employée dans ce récit.

Dès les premières pages, on connaît déjà la fin : certains des passagers, sur la dizaine que l’auteur présente, ne survivront pas au voyage. "Cela crée une espèce de tension et de suspense, parce qu’on se demande ce qui leur arrivera, lesquelles seront victimes et de quoi. On lit donc le livre en ayant tout le temps en tête qu’une menace, un danger plane sur eux" estime le romancier de 54 ans. "Cela donne un prix particulier à l’instant qu’ils sont en train de vivre. On se rend compte que pour certains d’entre eux, ce sont les derniers instants. Cela dit aussi quelque chose sur la fragilité de nos vies et de l’existence. C’est aussi un livre sur la mécanique du hasard : ces gens n’ont été rassemblés que par le hasard. Il peut être providence quand il favorise l’intimité, mais peut aussi être un désastre, une malédiction quand la mort les rattrape".