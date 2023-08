Paris 2024 teste son parcours de triathlon, Jolien Vermeylen, 14e et meilleure triathlète belge

Vermeylen, sortie de l’eau à moins de 30 secondes de la meilleure nageuse, a réussi à intégrer à vélo un peloton d’une vingtaine de leaders. Chose que n’ont pu faire les deux autres Belges, Barthelemy naviguant dans un groupe de poursuivantes à près de 3 minutes et Michel concédant plus de 5 minutes sur la tête de course en déposant son vélo. A l’arrivée, Vermeylen, auteure d’un 10 km en 34 : 24, a concédé 1 : 28 sur Potter, terminant 14e en 1h53:07. Barthelemy est 38e (1h58:07) et Michel 42e (1h58:25). Ce résultat de l’Anversoise, 29 ans, confirme son statut de N.1 belge. Elle devrait encore sensiblement améliorer sa 28e position au classement de qualification olympique et sa 31e place mondiale.



Pour le comité d’organisation de Paris 2024 cette épreuve test est une étape importante. Le parcours, tracé autour du pont Alexandre III, a été entièrement conçu pour l’occasion. La natation dans la Seine a provoqué des cheveux gris aux organisateurs en raison de la qualité de l’eau. La course finalement pu se tenir. Les parcours vélo et de course à pied qui remontent les mythiques Champs Elysées et traversent la place de l’Étoile sont une belle réussite. Tant sportivement que visuellement.



La course masculine, avec Jelle Geens et Noah Servais, aura lieu vendredi matin dès 8h00.