Paris 2024 : Marcell Jacobs et Fred Kerley, deux rivaux de Noah Lyles, changent d'entraîneur à moins d'un an des JO

Le champion olympique italien du 100 m Marcell Jacobs va désormais s'entraîner avec l'Américain Rana Reider à Jacksonville (Floride, États-Unis), a annoncé sa fédération ce lundi.

"Le changement est parfois nécessaire, je travaillerai avec des athlètes de classe mondiale. Paris 2024 donnera à l'Italie les mêmes émotions qu'à Tokyo", a déclaré Jacobs, cité dans un communiqué de la Fédération italienne d'athlétisme.

Il avait annoncé la semaine dernière la fin de sa collaboration avec Paolo Camossi à Rome, le coach qui l'avait mené au titre olympique et au record d'Europe (9.80) en 2021 à Tokyo, puis au titre de champion du monde du 60 m en salle en 2022.

L'Italien, qui fête ses 29 ans ce mardi, sort d'une saison décevante avec plusieurs blessures. Il a été éliminé en demi-finales du 100 m des Mondiaux de Budapest en août, où il a tout de même décroché l'argent du relais 4x100 m.

Champion du monde du 100 m en 2022, l'Américain Fred Kerley a également annoncé changer d'entraîneur pour rejoindre à Los Angeles son compatriote Quincy Watts, champion olympique 1992 du 400 m, en espérant briller aux Jeux de Paris en 2024.

"Choisir le changement est toujours risqué, d'autant plus en année olympique. Mais je sentais le besoin de parier sur moi-même (...) et ça voulait dire chercher les conseils de COACH WATTS. Je lui fais confiance pour aller chercher la meilleure version de moi-même pour la saison la plus importante de ma carrière", écrit Kerley sur ses réseaux sociaux.

Ancien coureur de 400 m, médaillé de bronze mondial en 2019, Kerley a atteint le sommet du sprint avec un titre mondial sur 100 m en 2022 devant son public à Eugene, accompagné par l'entraîneur grenadien Alleyne Francique. En 2021, il avait décroché l'argent olympique derrière l'Italien Marcell Jacobs.