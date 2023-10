Paris 2024 : 4 Belges candidats à la succession de Richard Carapaz, Lotte Kopecky aura droit à 3 coéquipières

Les 4 courses sur route (en ligne et contre-la-montre, hommes et dames) des Jeux Olympiques de Paris feront partie des grands événements de la prochaine saison cycliste. Maintenant que l'année 2023 a livré ses derniers verdicts, les derniers tickets pour les JO 2024 ont été attribués.

Les pelotons des deux courses en ligne ne comprendront que 90 participants. Les meilleures équipes pourront se présenter avec 4 coureurs "seulement" au départ pour défendre leurs chances. On peut donc s'attendre à des épreuves assez nerveuses, le nombre d'équipiers présents pour entourer les leaders étant réduit à sa plus simple expression...

La Belgique pourra aligner 4 coureurs chez les hommes comme chez les dames. Si chez ces dernières, ce sera "tout pour Lotte Kopecky", il faudra faire des choix au moment de sélectionner nos 4 représentants masculins... car de nombreux coureurs belges peuvent débarquer à Paris dans la peau d'un prétendant à la médaille, voire au titre olympique.

Important à prendre en compte, les 2 participants au contre-la-montre seront obligés de participer également à la course en ligne. Pour multiplier les chances de médaille(s), Remco Evenepoel et Wout van Aert devraient logiquement faire partie des 4 coureurs sélectionnés. Avec un "super équipier" et un sprinteur (Jasper Philipsen ? Arnaud De Lie ?) capable de passer les bosses à leurs côtés ?

Du côté des messieurs, le Danemark, la Slovénie, la France et la Grande-Bretagne pourront également envoyer 4 coureurs à Paris. Les Pays-Bas, l'Espagne ou encore l'Italie, 3, seulement !

Chez les dames, les Pays-Bas, l'Italie, la Grande-Bretagne et la France iront, comme la Belgique, avec 4 athlètes aux JO.