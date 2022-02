Pari-Énergie lance un achat groupé de matériaux d’isolation

On connaissait les achats groupés d’énergie, voici les achats groupés de matériaux d’isolation. Une bonne isolation des maisons est importante pour économiser de l’énergie et donc de l’argent mais aussi diminuer les rejets de CO2 et donc de lutter contre le réchauffement climatique.

C’est dans cet esprit qu’est né le projet Pari-Énergie qui rassemble plusieurs Groupes d’Action Locale (GAL). Ce projet s’adresse à celles et ceux qui désirent rénover eux-mêmes leur habitation.

4 GAL font partie du projet Pari-Énergie : le GAL des Plaines de l’Escaut (Antoing, Beloeil, Bernissart, Brunehaut, Péruwelz et Rumes), le GAL entre Sambre et Meuse (Florennes, Gerpinnes, Mettet et Walcourt), le GAL ROMANA (Rochefort, Marche-en-Famenne et Nassogne) et le GAL Meuse@campagnes (Andenne, Fernelmont et Wasseiges).

Les avantages

Un tel achat groupé présente bien des avantages. Tout d’abord, le coût des matériaux d’isolation est élevé et ça ne s’arrange pas avec l’épidémie de Covid-19, bien au contraire. "Ajoutez à cela que si vous décidez d’isoler votre maison vous-même, vous payerez 21% de TVA, au lieu de 6% si vous faites appel à un professionnel", explique Shani Olmanst du GAL des Plaines de l’Escaut, chargée de projet pour Pari Énergie.

"Cet achat groupé c’est donc un moyen de faire une belle économie et plus il y a aura d’acheteurs, plus le coût de ces matériaux d’isolation proposé sera bas".

Comment procéder ?

Tout se passe sur le site PariÉnergie.be où vous trouverez un formulaire à remplir. Vous devez choisir les matériaux dont vous avez besoin, en quelle quantité et quelle épaisseur. Cela concerne les matériaux d’isolation, d’étanchéités et les enduits.

Là aussi si vous ne savez pas le site, vous propose énormément d’informations sur comment bien isoler son habitation avec des webinaires notamment.

Vous avez au moins jusqu’au 15 février pour remplir ce formulaire mais cette échéance pourrait être prolongée. Pari-Énergie reviendra ensuite vers vous après avoir négocié les meilleurs prix et vous proposera un devis que vous serez libre ou pas d’accepter.

Enfin, même si ce sont des Groupes d’Actions locales de plusieurs communes qui sont derrière cette initiative. Tous les Wallons et Wallonnes peuvent potentiellement faire une demande tant que le bien à isoler se situe en Wallonie.