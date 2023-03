Parfums aux phéromones : la nouvelle arme des TikTokeurs pour trouver l'amour.

En association avec le pH de la peau, les parfums aux phéromones rendraient ceux qui les portent irrésistibles au point de faire tomber (amoureux) tous ceux qui passent sur leur passage. Un poil exagéré ? Sans aucun doute. Reste que les vidéos estampées du hashtag #pheromoneperfume ont déjà cumulé quelque 130 millions de vues sur TikTok avec exemples, démonstrations, et preuves à l'appui. Et si certains jouent la carte de l'autodérision, la plupart affirment haut et fort que ces parfums ont bel et bien un pouvoir aphrodisiaque.

Et à ce jeu, un parfum se distingue clairement : "Pure Instinct", qui se décline en différents formats et conditionnements en ligne. A base de mangue, de mandarine, de miel, de cannelle, et de musc, cette fragrance unisexe contiendrait également des "huiles essentielles infusées de phéromones". Le tout garantissant, ou suggérant, une plus grande facilité à faire des rencontres. Et au regard des avis postés sous le produit, il semblerait que cela marche ou que l'effet placebo soit tout du moins très efficace.