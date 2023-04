Parfum d’espionnage : de plus en plus d’antennes sur le toit de l’ambassade de Russie à Bruxelles

L’ambassade de Russie à Bruxelles dispose-t-elle de "grandes oreilles" pour espionner nos communications ? C’est ce qu’on peut craindre à la lecture de l’enquête publiée par De Tijd ce mardi. Nos confrères publient en collaboration avec d’autres médias européens une cartographie et une analyse détaillée des équipements de communication et d’espionnage russes en Europe. Nom de l’opération d’investigation : "Espiomats", entre espions et diplomates, donc…

S’il fallait dresser un hit-parade des légations russes les mieux dotées, la représentation à Bruxelles, véritable petite forteresse immergée dans un écrin de verdure à Uccle, serait en tête : 17 antennes paraboliques se dressent sur les toits de deux bâtiments faisant partie du domaine de l’ambassade russe avenue De Fré. Et ce n’est que la partie visible des équipements…

C’est le plus grand nombre en Europe, plus qu’en France (3 à Paris), aux Pays-Bas (4 à La Haye) et en Allemagne (8 à Berlin) réunis.

Les antennes sont situées sur le toit le bâtiment de l’ambassade elle-même, un grand bloc de style soviétique, et sur celui d’un immeuble d’appartements situé à l’arrière, le tout sur le terrain boisé et vallonné de l’ambassade, d’une superficie de 46.000 m². Les deux autres bâtiments du domaine, le petit château et un hangar en semblent dépourvus, de même que le consulat à front de la rue Robert-Jones.