Parfois mal considérées, les filières techniques et professionnelles sont pourtant porteuses d’emploi

Selon la dernière enquête du Forem sur l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi wallons en 2021, cinq secteurs se démarquent favorablement dans le monde du travail : la construction, le commerce de gros et de détail, l’HORECA, les activités scientifiques et techniques et enfin, les activités de services administratifs. Or, ces métiers sont principalement issus des filières techniques et professionnelles… Un type d’enseignement souvent encore mal considéré. A tort.

Pour en parler, Gaël Mathurin, directeur de l’ITELA (Institut Techique Etienne Lenoir à Arlon) était l’invité de François Heureux. Dans son école, presque 80% des étudiants trouvent un travail directement après leur cursus. "Les options représentées au sein de l’établissement sont porteuses d’emplois", assure-t-il.