"Parfois, je m’auto-saoule" : Christophe Willem revient sur l’ambiance intense de sa tournée "Panorama"

Christophe Willem était de passage aux Francofolies de Spa cette année comme pour presque chaque album. Bruno Tummers l’a rencontré pour évoquer sa tournée Panorama Tour.

Grand habitué des Francos, Christophe Willem a beaucoup renforcé sa relation avec le public belge, et plus encore depuis qu’il est juré dans l’émission The Voice Belgique.

S’il se sent chez lui chez nous, Christophe Willem fait tout pour que le public se sente chez lui dans les concerts de sa tournée Panorama, puisqu’il installe sur la scène ses canapés, ses armoires et ses lampes pour nous embarquer l’ambiance cosy de son salon. Puis, dans la deuxième partie du concert, il lâche tout.

"Cette tournée, elle a un côté très intense", confirme Christophe Willem. "L’adrénaline et l’excitation de retrouver le public pratiquement tous les soirs fait qu’on tient le coup quand même."

Ce décor, ce visuel qu’on a à l’intérieur dans les salles, ça donne cette intimité et ça permet d’avoir cette proximité avec le public.

Très dynamique et intense, le spectacle tient presque de la séance de sport. Vu qu’il est chez lui, Christophe Willem se promène, déambule au milieu des gens, monte à l’étage et papote sans cesse avec le public.

"C’est ça qui est assez magique", s’amuse-t-il. "On sait quand le concert démarre, mais on ne sait pas quand il s’arrête. Et moi-même, je m’auto-saoule. Je me dis que je dois arrêter de parler et enchaîner avec une autre chanson, parce que moi-même ça me fatigue. Mais c’est ça qui est excitant aussi, quand on est en salle, on reçoit un peu le public chez nous."

La tournée Panorama passera par Forest National le 18 novembre prochain. Des retrouvailles pour Christophe Willem, puisqu’il ne s’y était plus produit depuis son deuxième album Caféine en 2009.