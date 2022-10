Parents toxiques : comment les reconnaître et échapper à leur emprise ?

Des parents toxiques, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment les reconnaître et échapper à leur emprise ? Les enfants victimes de ce type de parents sont, malheureusement, plus nombreux qu'on ne le croit. Éléments d'information avec Julie Arcoulin, thérapeute spécialisée en relations d'emprise et auteure du livre "Survivre aux parents toxiques", dans l'émission "La Grande Forme".

Un parent toxique est un parent incapable de répondre aux besoins de son enfant ; besoins physiologiques-psychologiques, besoin de sécurité, d'amour, etc. C'est en général un parent qui est un peu voire très égocentré et qui n'est pas en mesure de répondre aux besoin de sa progéniture, explique Julie Arcoulin, thérapeute spécialisée en relations d'emprise.

Différents types de parents toxiques

Les parents qui souffrent d'addictions en tout genre ; c es parents deviennent toxiques de par leur comportement et le fait que la la prise en charge s'inverse, ce sont les enfants qui doivent s'occuper de leurs parents

c Les parents manipulateurs et pervers narcissiques ; type de parents très dangereux car insidieux... Mais on grandit dedans donc on croit que c'est la normalité

Dans les deux cas, cela s'accompagne très souvent de violences psychologiques et/ou physiques. Un des grands critères du parent toxique est qu'il ne se remet pas en question et va légitimer ses faits et gestes via des excuses et justifications qui n'ont pas de sens.