"Parents de tueurs": comment faire face à son enfant devenu assassin ?

Alors que le fléau des massacres dans les écoles fait toujours rage aux États-Unis, Frida et Lasse Barkfors ont voulu s’intéresser aux parents de ces enfants qui ont commis une fusillade. En donnant la parole à trois parents qui se sont retrouvés brutalement "parents de tueurs", on revit avec chacun comment ils ont reçu la terrible nouvelle et les sentiments qui les ont et les habitent encore des années après les faits.

Ces parents, on a souvent tendance à les juger comme responsables des actes de leur enfant devenu tueur. Qui ne s’est pas dit : "Ils ne savent pas élever leur enfant, ce sont eux les responsables"?

Ces parents ont dû faire face au regard accusateur des gens, à la haine, au rejet et à l'isolement. Ils ont été déshumanisés et sont devenus à leur tour l’incarnation du mal. Ce film nous montre leur cheminement vers une lente reconstruction, et si chaque famille a vécu les faits différemment, tous se rejoignent dans le traumatisme qu’ils ont traversé et avec lequel ils ont dû réapprendre à vivre. Entre déni, culpabilité de ne pas avoir vu des signaux, tristesse, sentiment d’échec, perte d'un enfant… Leur vie a été transformée à jamais.

"J’ai pensé que si Dylan faisait vraiment du mal aux gens comme ils le disaient, je priais pour qu’il meure" Maman de Dylan, auteur du massacre de Columbine.